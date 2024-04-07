В Орске объявлена эвакуация еще одного района из-за угрозы подтопления
Власти Орска объявили эвакуацию из еще одного района в связи с угрозой подтопления улиц, сообщила администрация города.
Речь идет о районе от улицы Вяземской до Краматорской. В администрации отметили, что приняли решение, не дожидаясь наступления критической ситуации.
Местных жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Автобусы ожидают на кольце улицы Новосибирской и Вяземской, говорится в сообщении.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. В городе подтоплено более шести тысяч домов. Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию с наводнением критической, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru