Власти Оренбурга: В Орске ситуация может развиваться по наихудшему сценарию

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6644 жилых дома», - говорится в публикации в Telegram-канале.



По официальным данным, организовано 11 пунктов временного размещения (ПВР) на 8 087 мест и еще 33 ПВР – на 23,3 тысячи мест, пишут «Известия».



По словам главы МЧС России Александра Куренкова, наиболее сложная ситуация на фоне паводка в Орске складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Здесь глубина воды достигает 2 метров. Он также заявил, что сил и средств для проведения экстренных работ достаточно.

Ранее замглавы МЧС Илья Денисов доложил министру Александру Куренкову, что ситуация в Орске развивается, обстановка сложная, но напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

