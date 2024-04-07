Власти Оренбурга: В Орске ситуация может развиваться по наихудшему сценарию

Паводковая ситуация развивается по наихудшему сценарию, более 6,6 тысяч жилых домов оказались в зоне затопления в Орске Оренбургкой области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

СМИ: Зона подтопления в Орске может увеличиться

«По наихудшему сценарию развития паводковой обстановки в Орске, в районе подтопления находятся 6644 жилых дома», - говорится в публикации в Telegram-канале.

По официальным данным, организовано 11 пунктов временного размещения (ПВР) на 8 087 мест и еще 33 ПВР – на 23,3 тысячи мест, пишут «Известия».

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, наиболее сложная ситуация на фоне паводка в Орске складывается в Ленинском районе и районе Старого города. Здесь глубина воды достигает 2 метров. Он также заявил, что сил и средств для проведения экстренных работ достаточно.

Ранее замглавы МЧС Илья Денисов доложил министру Александру Куренкову, что ситуация в Орске развивается, обстановка сложная, но напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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