В Орске начала выходить из берегов река Елшанка
Река Елшанка в Орске вслед за рекой Урал начала выходить из берегов. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.
По его словам, Елшанка выходит из берегов в районе улицы Щорса.
«Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу... В зону подтопления попадает территория от Вяземской до Краматорской и Механического завода», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил Козупица, власти оповещают горожан, а также организовали автобусы для эвакуации и пункты временного размещения. Мэр призвал жителей собрать вещи и документы и эвакуироваться в безопасное место.
Ранее в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, были подтоплены более 10 тысяч жилых домов и свыше 18 тысяч приусадебных участков, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru