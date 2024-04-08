В Орске начала выходить из берегов река Елшанка

Река Елшанка в Орске вслед за рекой Урал начала выходить из берегов. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.

Число пострадавших при наводнении в Орске увеличилось до 99 человек

По его словам, Елшанка выходит из берегов в районе улицы Щорса.

«Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу... В зону подтопления попадает территория от Вяземской до Краматорской и Механического завода», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Козупица, власти оповещают горожан, а также организовали автобусы для эвакуации и пункты временного размещения. Мэр призвал жителей собрать вещи и документы и эвакуироваться в безопасное место.

Ранее в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, были подтоплены более 10 тысяч жилых домов и свыше 18 тысяч приусадебных участков, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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