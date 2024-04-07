Число пострадавших при наводнении в Орске увеличилось до 99 человек
7 апреля 202415:30
За медицинской помощью в связи с наводнением обратились 99 жителей Орска, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По его словам, среди обратившихся за медицинской помощью 18 детей. Шесть взрослых и трех несовершеннолетних госпитализировали.
В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Под водой оказался район Старый город. Известно о гибели четырех человек.
По данным МЧС, в Орске подтопило свыше шести тысяч домов. Опасный подъем реки Урал также наблюдается в Оренбурге, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru