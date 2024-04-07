В Орске из-за наводнения приостановили стационарную медпомощь
В частично затопленном Орске Оренбургской области временно прекращено оказание стационарной медицинской помощи, сообщило Министерство здравоохранения региона.
В ведомстве заявили, что пациентов направят в медучреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас преимущественно оказывается неотложная и экстренная помощь, сообщил Минздрав.
Отмечается, что в случае необходимости будет развернуто 300 коек в Детской и Инфекционных больницах, а также в онкодиспансере.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Подтоплено более шести тысяч домов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru