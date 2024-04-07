В Орске из-за наводнения приостановили стационарную медпомощь

В частично затопленном Орске Оренбургской области временно прекращено оказание стационарной медицинской помощи, сообщило Министерство здравоохранения региона.

В магазинах Орска скупили всю питьевую воду и хлеб

В ведомстве заявили, что пациентов направят в медучреждения Новотроицка и Оренбурга. В городе сейчас преимущественно оказывается неотложная и экстренная помощь, сообщил Минздрав.

Отмечается, что в случае необходимости будет развернуто 300 коек в Детской и Инфекционных больницах, а также в онкодиспансере.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Подтоплено более шести тысяч домов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:МинздравНаводнениеОренбургская Область

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