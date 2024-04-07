В магазинах Орска скупили всю питьевую воду и хлеб
В магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Орске раскупили всю питьевую воду и хлеб, пишет РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, на полках остались только соки и газировка. Также пока еще имеется в наличии молочная продукция.
Отмечается, что из-за плохого качества воды местный ресторан Rostic's перестал продавать напитки.
Мэр Орска Василий Козупица ранее заявил о резком увеличении спроса на бутилированную воду. По его словам, власти помогают сетевым магазинам с закупками.
По данным МЧС, в Орске подтопило свыше шести тысяч домов. За медицинской помощью обратились 99 человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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