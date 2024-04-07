В магазинах Орска скупили всю питьевую воду и хлеб

По данным корреспондента агентства, на полках остались только соки и газировка. Также пока еще имеется в наличии молочная продукция.

Отмечается, что из-за плохого качества воды местный ресторан Rostic's перестал продавать напитки.

Мэр Орска Василий Козупица ранее заявил о резком увеличении спроса на бутилированную воду. По его словам, власти помогают сетевым магазинам с закупками.

По данным МЧС, в Орске подтопило свыше шести тысяч домов. За медицинской помощью обратились 99 человек, сообщает «Радиоточка НСН».

