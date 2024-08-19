В Орловской области сбили украинский беспилотник
19 августа 202408:46
Украинский беспилотник уничтожили в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
Как отметил губернатор, БПЛА был сбит в воздушном пространстве региона ночью 19 августа.
«Повреждений и пострадавших нет, место происшествия происшествия работают оперативные службы», — написал Клычков в Telegram-канале, добавили, что место ЧП оцепили.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО сбила четыре беспилотника в Белгородской и Курской областях, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru