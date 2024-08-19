В Орловской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Как отметил губернатор, БПЛА был сбит в воздушном пространстве региона ночью 19 августа.

«Повреждений и пострадавших нет, место происшествия происшествия работают оперативные службы», — написал Клычков в Telegram-канале, добавили, что место ЧП оцепили.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью ПВО сбила четыре беспилотника в Белгородской и Курской областях, напоминает 360.ru.

