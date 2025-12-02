В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК

Пожар произошел на объектах топливно-энергетического комплекса в Орловской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА... произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», - указал губернатор.

По словам Клычкова, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работает МЧС, проводятся мероприятия по ликвидации последствий ЧП.

Ранее в дагестанском Каспийске в результате атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиОрловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры