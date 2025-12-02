В Орловской области после атаки БПЛА загорелись объекты ТЭК
Пожар произошел на объектах топливно-энергетического комплекса в Орловской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА... произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», - указал губернатор.
По словам Клычкова, обошлось без пострадавших. На месте инцидента работает МЧС, проводятся мероприятия по ликвидации последствий ЧП.
Ранее в дагестанском Каспийске в результате атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка, пишет Ura.ru.
