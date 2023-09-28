В Орле трехлетний ребенок попал под грузовик

В Орле трехлетний мальчик ушел из детского сада и попал под колеса грузовика, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Архангельском

Происшествие произошло в Северном районе. Ребенок ушел из детского сада без сопровождения взрослых и вышел на проезжую часть.

Мальчика госпитализировали. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины.

Накануне на востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждения, виновника ДТП задержали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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