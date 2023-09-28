В Орле трехлетний ребенок попал под грузовик
28 сентября 202321:16
В Орле трехлетний мальчик ушел из детского сада и попал под колеса грузовика, пишет ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
Происшествие произошло в Северном районе. Ребенок ушел из детского сада без сопровождения взрослых и вышел на проезжую часть.
Мальчика госпитализировали. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины.
Накануне на востоке Москвы водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждения, виновника ДТП задержали, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Science Alert: в четырех штатах США появились гигантские разломы в земле
- В Орле трехлетний ребенок попал под грузовик
- Пашинян пообещал выделить переселенцам из Карабаха по $250
- В армии Ливии заявили о встрече Хафтара с Путиным и Шойгу
- Польша отвергла обвинения Белоруссии в нарушении воздушной границы
- Reuters: США развернут на Кавказе группу реагирования
- Ряд районов Стамбула затопило из-за сильного ливня
- В Киеве создателей колл-центров арестовали за обман иностранцев
- Развожаев пригрозил бизнесу штрафами за недопуск в укрытия
- Озвучивший Дамблдора Василий Бочкарев выразил восхищение Майклом Гэмбоном
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru