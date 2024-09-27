В организмах отравившихся под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид

Приоритетной версией в расследовании отравления детей в Красноярском крае стало попадание в их организмы компонентов инсектицидного средства. Об этом заявили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском

Как отметили в ведомстве, правоохранители получили предварительные данные судебно-химической экспертизы.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей», — указали в Следкоме.

Специалисты продолжают судебные химические экспертизы.

Ранее в Назаровском районе Красноярского края семью госпитализировали с признаками пищевого отравления, известно, что пострадавшие употребляли купленные в местном магазине курицу и пельмени, пишет Ura.ru. Погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю
ТЕГИ:ОтравлениеКрасноярский КрайСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры