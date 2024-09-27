В организмах отравившихся под Красноярском детей нашли неизвестный инсектицид
Приоритетной версией в расследовании отравления детей в Красноярском крае стало попадание в их организмы компонентов инсектицидного средства. Об этом заявили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Как отметили в ведомстве, правоохранители получили предварительные данные судебно-химической экспертизы.
«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей», — указали в Следкоме.
Специалисты продолжают судебные химические экспертизы.
Ранее в Назаровском районе Красноярского края семью госпитализировали с признаками пищевого отравления, известно, что пострадавшие употребляли купленные в местном магазине курицу и пельмени, пишет Ura.ru. Погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru