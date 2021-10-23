В Оренбургской области задержали двух продавцов суррогата

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя... Сотрудники полиции при проведении обысковых мероприятий у 60-летней женщины обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной», - говорится в сообщении.

По сообщениям полиции, из-за отравления метанолом скончалась 33-летняя женщина, ее сожителя госпитализировали в реанимационное отделение.

Напомним,в России от суррогатного алкоголя зафиксированы массовые отравления: в Оренбургской области - 35 человек, в Свердловской области – 24.

