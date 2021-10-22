Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производство и продажа суррогатного алкоголя является преступлением, этим занимаются правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

По его словам, после случаев отравления поддельным алкоголем никаких отдельных поручений в Кремле не давали, так как этого не требуется.

«Не нужно делать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются», - отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что стражи порядка занимаются выявлением преступников и путей поступления контрафакта в торговые организации, а медики помогают пострадавшим гражданам.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что после отравления метанолом в регионе полицией было изъято более 12,5 тонн суррогатной алкогольной продукции, сообщает RT.

