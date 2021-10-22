Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производство и продажа суррогатного алкоголя является преступлением, этим занимаются правоохранительные органы, сообщает ТАСС.
По его словам, после случаев отравления поддельным алкоголем никаких отдельных поручений в Кремле не давали, так как этого не требуется.
«Не нужно делать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются», - отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что стражи порядка занимаются выявлением преступников и путей поступления контрафакта в торговые организации, а медики помогают пострадавшим гражданам.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что после отравления метанолом в регионе полицией было изъято более 12,5 тонн суррогатной алкогольной продукции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Бирюков: Почти 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ
- Песков заявил, что власти не планируют новых мер поддержки из-за нерабочих дней
- Автоэксперт напомнил о правилах подготовки машины к зиме
- Бесплатный проезд в Москве предоставлен обоим многодетным родителям
- Врио главы МЧС прибыл на место взрыва на заводе под Рязанью
- Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в России
- МИД России: Позитивных моментов в отношениях с НАТО не осталось
- «Киноэкипаж» закончил реабилитацию после полета в космос
- Песков рассказал о несознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19
- Песков заявил, что Кремль пока что не намерен ужесточать ковид-ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru