В Оренбургской области у летевшего самолета отвалилась дверь
Воздушное судно DA-49NG лишилось двери во время учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошёл в августе 2024 года в небе над Оренбургской областью. На борту самолёта находился экипаж в составе курсантов Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской авиации имени Новикова, летевший по маршруту «Орск - Оренбург - Орск».
«Причиной произошедшего авиационного инцидента явилось не полное закрытие замка задней левой двери на земле перед вылетом и нарушение экипажем установленных требований», - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что к дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица, а с курсантами провели разъяснительную работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru