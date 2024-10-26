В Австралии три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в австралийском городе Оакдейл. Об этом заявила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошел около 11:50 (03:50 мск). На место авиакатастрофы прибыли экстренные службы. По данным полиции, в результате ЧП погибли три человека.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полицейского управления, район происшествия оцеплен», — подчеркнули правоохранители.

Полиция проведет расследование катастрофы в сотрудничестве с управлением авиационной безопасности Австралии.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае, на борту находился только пилот, он не пострадал.

