В Австралии три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов
Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе в австралийском городе Оакдейл. Об этом заявила полиция штата Новый Южный Уэльс.
Инцидент произошел около 11:50 (03:50 мск). На место авиакатастрофы прибыли экстренные службы. По данным полиции, в результате ЧП погибли три человека.
«В настоящее время на месте работают сотрудники полицейского управления, район происшествия оцеплен», — подчеркнули правоохранители.
Полиция проведет расследование катастрофы в сотрудничестве с управлением авиационной безопасности Австралии.
Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае, на борту находился только пилот, он не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru