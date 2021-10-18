В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

В Екатеринбурге 16 человек отравились метанолом и погибли

По данным ведомства, ребенок «будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость».

Девочку доставили в приемный покой больницы Новотроицка, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщает управление МВД по Оренбургской области, суррогатный алкоголь компании несовершеннолетних продала 58-летняя бабушка пострадавшего ребенка. В отношении женщины составлены административные протоколы о «незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», а также «незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Всех участников инцидента и их родителей привлекли к административной ответственности. Спиртное направили на экспертизу, правоохранители продолжают проверку по факту произошедшего.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АлкогольОтравлениеДетиОренбургская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры