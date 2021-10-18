В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

По данным ведомства, ребенок «будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость».

Девочку доставили в приемный покой больницы Новотроицка, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как сообщает управление МВД по Оренбургской области, суррогатный алкоголь компании несовершеннолетних продала 58-летняя бабушка пострадавшего ребенка. В отношении женщины составлены административные протоколы о «незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», а также «незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

Всех участников инцидента и их родителей привлекли к административной ответственности. Спиртное направили на экспертизу, правоохранители продолжают проверку по факту произошедшего.

