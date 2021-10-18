В Оренбургской области семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем
Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.
По данным ведомства, ребенок «будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость».
Девочку доставили в приемный покой больницы Новотроицка, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Как сообщает управление МВД по Оренбургской области, суррогатный алкоголь компании несовершеннолетних продала 58-летняя бабушка пострадавшего ребенка. В отношении женщины составлены административные протоколы о «незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», а также «незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
Всех участников инцидента и их родителей привлекли к административной ответственности. Спиртное направили на экспертизу, правоохранители продолжают проверку по факту произошедшего.
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