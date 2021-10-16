В Екатеринбурге 16 человек отравились метанолом и погибли
В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с метанолом погибли шестнадцать человек, сообщил ТАСС координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.
Спирт с метанолом продавали на розлив на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4. Индивидуальный предприниматель, который вел нелегальную торговлю, уже арестован.
Информация о массовом отравлении в региональный Минздрав не поступала, сообщили в ведомстве. Об этом пишет NEWS.ru.
Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В результате отравления погибли 34 человека. В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Десять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.
В Екатеринбурге власти организовали оповещение жителей о продаже контрафактного алкоголя не только в пластиковой, но и в стеклянной таре.
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