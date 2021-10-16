В Екатеринбурге 16 человек отравились метанолом и погибли

Информация о массовом отравлении в региональный Минздрав не поступала, сообщили в ведомстве. Об этом пишет NEWS.ru.

Напомним, об инциденте стало известно в ночь 7 октября. В результате отравления погибли 34 человека. В связи с массовым отравлением людей некачественным алкоголем следователи возбудили шесть уголовных дел и объединили их в одно производство. Десять подозреваемых задержаны, четверо арестованы.

В Екатеринбурге власти организовали оповещение жителей о продаже контрафактного алкоголя не только в пластиковой, но и в стеклянной таре.

