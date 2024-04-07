В Оренбургской области подтопило более 10 тысяч жилых домов
Свыше 10,1 тысячи жилых домов подтоплено в Оренбургской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
По состоянию на 20:00 мск подтоплено 77 населенных пунктов и 29 СНТ. Наводнение затронуло 10 168 домов и 18 471 приусадебных участков.
В правительстве области отметили, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Орске, где подтоплено более 6,6 тысячи домов с приусадебными участками. Эвакуировано свыше двух тысяч человек. В городе развернули 14 пунктов временного размещения.
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Под водой оказался район Старый город. За медицинской помощью обратились 99 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru