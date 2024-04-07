В Оренбургской области подтопило более 10 тысяч жилых домов

По состоянию на 20:00 мск подтоплено 77 населенных пунктов и 29 СНТ. Наводнение затронуло 10 168 домов и 18 471 приусадебных участков.

В правительстве области отметили, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Орске, где подтоплено более 6,6 тысячи домов с приусадебными участками. Эвакуировано свыше двух тысяч человек. В городе развернули 14 пунктов временного размещения.

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Под водой оказался район Старый город. За медицинской помощью обратились 99 человек, передает «Радиоточка НСН».

