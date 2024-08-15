В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с углем

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Посьет в Приморье. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 14 августа в 14:40 (07:40 мск). Вагоны следовали в составе грузового поезда Нерюнгри-Посьет. Предварительно, никто не пострадал.

«Опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено», — указали в надзорном ведомстве.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с азотными удобрениями, три вагона опрокинулись, напоминает 360.ru.

