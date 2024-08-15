В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда с углем
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Посьет в Приморье. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 14 августа в 14:40 (07:40 мск). Вагоны следовали в составе грузового поезда Нерюнгри-Посьет. Предварительно, никто не пострадал.
«Опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено», — указали в надзорном ведомстве.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ранее в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с азотными удобрениями, три вагона опрокинулись, напоминает 360.ru.
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