В Оренбурге загорелась кровля фондохранилища Музея истории
Здание фондохранилища городского Музея истории загорелось в Оренбурге. Об этом сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области.
«На улице Набережной произошло возгорание кровли здания фондохранилища Музея истории г. Оренбурга», — подчеркнули в ведомстве.
Огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. Как отметили в МЧС, на место ЧП прибыли пожарные, они занимаются ликвидацией открытого горения. В результате возгорания никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в главной библиотеке Луганска — научной библиотеке имени Максима Горького. Огонь оперативно ликвидировали. Инцидент произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru