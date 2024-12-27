В Оренбурге загорелась кровля фондохранилища Музея истории

Здание фондохранилища городского Музея истории загорелось в Оренбурге. Об этом сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области.

«На улице Набережной произошло возгорание кровли здания фондохранилища Музея истории г. Оренбурга», — подчеркнули в ведомстве.

Огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. Как отметили в МЧС, на место ЧП прибыли пожарные, они занимаются ликвидацией открытого горения. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в главной библиотеке Луганска — научной библиотеке имени Максима Горького. Огонь оперативно ликвидировали. Инцидент произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

