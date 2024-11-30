МЧС: Пожар произошел в главной библиотеке Луганска

Возгорание вспыхнуло в главной библиотеке Луганска — научной библиотеке имени Максима Горького. Об этом в своем Tehegram-канале сообщило МЧС России.

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Уточняется, что причиной пожара, едва не уничтожившего книжный фонд, стало короткое замыкание электропроводки.

Из помещения библиотеки были эвакуированы три человека. В тушении пожара принимали участие шесть единиц техники и 18 спасателей. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее здание школы загорелось на станции Бырка в Забайкальском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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