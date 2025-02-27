В Орехово-Зуево нашли новорожденного ребенка в мусорном контейнере

По данным следствия, женщина родила мальчика, поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Однако благодаря бдительности проходящих мимо жителей, которые услышали крики ребенка, его удалось спасти. Мать мальчика ищут. Новорожденный был доставлен в роддом, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Также городская прокуратура проконтролирует дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав.

Ранее в Приамурье погиб младенец, которого накормили борщом, напоминает «Свободная пресса».

