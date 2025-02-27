В Орехово-Зуево нашли новорожденного ребенка в мусорном контейнере
Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили в Следственном комитете Московской области.
По данным следствия, женщина родила мальчика, поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Однако благодаря бдительности проходящих мимо жителей, которые услышали крики ребенка, его удалось спасти. Мать мальчика ищут. Новорожденный был доставлен в роддом, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Также городская прокуратура проконтролирует дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru