В Орехово-Зуево нашли новорожденного ребенка в мусорном контейнере

Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили в Следственном комитете Московской области.

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По данным следствия, женщина родила мальчика, поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Однако благодаря бдительности проходящих мимо жителей, которые услышали крики ребенка, его удалось спасти. Мать мальчика ищут. Новорожденный был доставлен в роддом, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Также городская прокуратура проконтролирует дальнейшее жизнеустройство новорожденного и соблюдение его законных прав.

Ранее в Приамурье погиб младенец, которого накормили борщом, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Следственный комитет Подмосковья
ТЕГИ:РебенокМосковская Область

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