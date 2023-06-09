В ООН заявили, что не готовы назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением
Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, остаются неопределенными, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.
«Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расследование разрушения Каховской ГЭС «встало бы поперёк горла» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает RT.
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