В ООН заявили, что не готовы назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

По его словам, в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.

«Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расследование разрушения Каховской ГЭС «встало бы поперёк горла» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает RT.