В ООН заявили, что не готовы назвать разрушение Каховской ГЭС военным преступлением

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что обстоятельства, которые привели к разрушению Каховской ГЭС, остаются неопределенными, сообщает РИА Новости.

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми

По его словам, в этой связи рассматривать вопрос о том, можно ли квалифицировать произошедшее как военное преступление, преждевременно.

«Мы повторяем наш призыв к независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расследование разрушения Каховской ГЭС «встало бы поперёк горла» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео / соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеООНГЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры