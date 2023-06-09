Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми

По его словам, при «катастрофе такого масштаба» жертвы неизбежны. «

Их число выросло до восьми человек», - уточнил он.

Сальдо добавил, что с затопленных территорий региона уже эвакуировано более 5,8 тысячи человек, в том числе 243 несовершеннолетних, и добавил, что работу спасателей усложняют непрекращающиеся обстрелы со стороны противника.

Ранее стало известно, что в зоне затопления в Херсонской области после прорыва плотины на Каховской ГЭС было обнаружено тело женщины 1939 года рождения, сообщает RT.

