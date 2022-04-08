В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей

В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

Отмечается, что трое из пострадавших являются детьми его бывшей сожительницы, а с родителями двух других детей он находился в приятельских отношениях.

Задержанный в 2009 году уже был осужден за преступления сексуального характера в отношении собственной дочери.

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В ведомстве рассказали, что 59-летний житель Калачинского района после освобождения из мест лишения свободы в 2021 году и в марте 2022 года неоднократно совершил противоправные действия сексуального характера в отношении детей. В пресс-службе СУСК добавили, что подозреваемый уговорил их ничего не рассказывать родственникам и давал пострадавшим за это подарки и деньги. При этом в апреле 2022 года родные одного из детей нашли у него в телефоне переписку с задержанным.

По факту совершения преступления были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». 8 апреля злоумышленник может быть заключен под стражу.

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ФОТО: pxhere.com
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