В Омской области задержали мужчину за развращение пятерых детей. Об этом сообщили в СУСК РФ по региону.

Отмечается, что трое из пострадавших являются детьми его бывшей сожительницы, а с родителями двух других детей он находился в приятельских отношениях.

Задержанный в 2009 году уже был осужден за преступления сексуального характера в отношении собственной дочери.