В Омской области верблюд смертельно ранил сторожа охотничьей базы
Верблюд смертельно ранил 51-летнего сторожа базы отдыха в Омской области. Об этом сообщает издание «Город55».
Отмечается, что инцидент произошел 21 января на базе «Березка» в Тюкалинском районе региона. По данным издания, верблюд искусал и затоптал сторожа, с тяжелыми травмами мужчину доставили в приемное отделение Тюкалинской центральной районной больницы. У пострадавшего диагностировали политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму, он скончался в реанимации.
Тюкалинская межрайонная прокуратура подтвердила, что 51-летний сторож «получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом», и умер из-за полученных травм. Надзорное ведомство проводит оценку законности действий должностных лиц по обеспечению безопасности на территории базы и соблюдению требований законодательства по содержанию животных.
«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.
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