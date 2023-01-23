В Омской области верблюд смертельно ранил сторожа охотничьей базы

Отмечается, что инцидент произошел 21 января на базе «Березка» в Тюкалинском районе региона. По данным издания, верблюд искусал и затоптал сторожа, с тяжелыми травмами мужчину доставили в приемное отделение Тюкалинской центральной районной больницы. У пострадавшего диагностировали политравму и тяжелую открытую черепно-мозговую травму, он скончался в реанимации.

Тюкалинская межрайонная прокуратура подтвердила, что 51-летний сторож «получил телесные повреждения, которые были нанесены ему находящимся на территории охотничьей базы верблюдом», и умер из-за полученных травм. Надзорное ведомство проводит оценку законности действий должностных лиц по обеспечению безопасности на территории базы и соблюдению требований законодательства по содержанию животных.

«По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

