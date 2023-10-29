В Омской области обнаружили тела пенсионерки и ее дочери
В поселке Сягаевка Горьковского района Омской области нашли тела матери и дочери, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
«Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери», - уточнили в ведомстве.
Тела родственников нашла другая дочь пенсионерки. Она пришла и увидела, что в частном доме не закрыта дверь.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Правоохранительные органы ищут преступника.
В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин. Обстоятельства их гибели неизвестны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru