В Омской области обнаружили тела пенсионерки и ее дочери

«Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери», - уточнили в ведомстве.

Тела родственников нашла другая дочь пенсионерки. Она пришла и увидела, что в частном доме не закрыта дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Правоохранительные органы ищут преступника.

В Мотовилихинском пруду в Перми нашли тела двух мужчин. Обстоятельства их гибели неизвестны, передает «Радиоточка НСН».

