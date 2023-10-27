В Москве задержали избившего до смерти мать мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Москвы мужчину, который до смерти избил собственную мать. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

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Происшествие произошло на улице Бирюлевской. 51-летний мужчина ударил кулаком мать в область головы. 77-летняя женщина упала и перестала подавать признаки жизни.

Мужчина перетащил тело матери в ее комнату и оставил на три недели. После этого подозреваемый расчленил тело женщины и закопал в двух ямах.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в городе Мыски Кемеровской области мужчина убил своего шестимесячного сына, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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