В Омске задержан передававший Украине данные об оборонном предприятии мужчина
Жителя Омска задержали по подозрению в совершении государственной измены за передачу Киеву информации о работе местного оборонного предприятия. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
«Задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — указали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене в форме помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.
Ранее ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа, которую заподозрили в госизмене и передаче украинской разведке информации о российских арсеналах, базах и складах, напоминает «Свободная пресса».
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