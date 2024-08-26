В Омске задержан передававший Украине данные об оборонном предприятии мужчина

Жителя Омска задержали по подозрению в совершении государственной измены за передачу Киеву информации о работе местного оборонного предприятия. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

«Задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — указали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело о госизмене в форме помощи иностранному государству, направленной против безопасности России.

Ранее ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа, которую заподозрили в госизмене и передаче украинской разведке информации о российских арсеналах, базах и складах, напоминает «Свободная пресса».

