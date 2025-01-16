СМИ: Два человека погибли при нападения ученика с ножом в словацкой гимназии
16 января 202516:00
Как минимум два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения студента с ножом, сообщает местный портал Teraz.
По данным СМИ, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.
Отмечается, что нападавший пока что не задержан, ведутся поиски.
Ранее в подмосковном Реутове задержали подростка, который участвовал в обсуждениях подготовки терактов, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru