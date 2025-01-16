СМИ: Два человека погибли при нападения ученика с ножом в словацкой гимназии

Как минимум два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения студента с ножом, сообщает местный портал Teraz.

СМИ: В подмосковном Реутове предотвратили нападение на школу

По данным СМИ, еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Отмечается, что нападавший пока что не задержан, ведутся поиски.

Ранее в подмосковном Реутове задержали подростка, который участвовал в обсуждениях подготовки терактов, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO/Guido Schiefer
ТЕГИ:ШколаНападениеПогибшиеСловакия

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