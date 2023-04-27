В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Шестилетний мальчик в Омске остался жив после падения с 9 этажа, сообщили в телеграм-канале пресс-службы областной прокуратуры.

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Несчастный случай произошел вечером 27 апреля по адресу улица Съездовская, 50.

Сообщается, что ребенок находился в квартире один, его мать вышла на улицу. В прокуратуре выясняют обстоятельства происшедшего.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОмскСкорая Помощь

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