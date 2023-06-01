Под Хабаровском подростка насмерть задавило бетонной плитой
Подростка придавило бетонной плитой в заброшенном здании в селе Некрасовка Хабаровского края, несовершеннолетний погиб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
ЧП случилось накануне вечером. Группа подростков проникла на заброшенный объект, один из детей прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами строения. Это привело к обрушению перекрытия, пишет «Свободная пресса».
«Подростка придавило бетонной плитой. От полученных травм 15-летний мальчик скончался», — приводит сообщение надзорного ведомства РИА Новости.
Прокуратура проведет проверку и оценит деятельность ответственных за содержание и охрану заброшенного здания. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
- Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ
- СМИ: США опасаются угрозы со стороны Северного флота России в Арктике
- Под Хабаровском подростка насмерть задавило бетонной плитой
- Рогов: Киев препятствует запуску Запорожской АЭС
- Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрелов Шебекино
- В США заявили, что Вашингтон не должен был вмешиваться в конфликт на Украине
- СМИ: Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%
- Российские военные поразили пункт управления ВСУ на Запорожском направлении
- МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru