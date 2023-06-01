Под Хабаровском подростка насмерть задавило бетонной плитой

Подростка придавило бетонной плитой в заброшенном здании в селе Некрасовка Хабаровского края, несовершеннолетний погиб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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ЧП случилось накануне вечером. Группа подростков проникла на заброшенный объект, один из детей прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами строения. Это привело к обрушению перекрытия, пишет «Свободная пресса».

«Подростка придавило бетонной плитой. От полученных травм 15-летний мальчик скончался», — приводит сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Прокуратура проведет проверку и оценит деятельность ответственных за содержание и охрану заброшенного здания. По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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