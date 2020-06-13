В Омске после удара молнии отремонтирован газопровод
В Омске после ремонта участка газопровода в Кировском районе, в который ударила молния, началась подача газа потребителям. С вечера пятницы, 12 июня, без газоснабжения оставались 66 213 абонентов, отмечает «Интерфакс».
https://nsn.fm/incident/v-omske-iz-za-udara-molnii-70-tysyach-chelovek-ostalis-bez-gaza
Аварийно-восстановительные работы завершены в полдень, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
На задвижке газопровода высокого давления второй категории диаметром 300 мм, принадлежащего АО «Омскгоргаз», произошла утечка топлива. Выгорание газа в системе прекратилось в 20:00 (мск).
Пострадавших в результате ЧС нет.
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