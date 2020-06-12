В Омске из-за удара молнии 70 тысяч человек остались без газа
В Кировском районе Омска из-за удара молнии произошло возгорание на распределительном газопроводе. Без газоснабжения остались около 70 000 горожан. Инцидент произошел в пятницу, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
«Предварительная причина: удар молнии в задвижку газопровода», - сказано в официальном сообщении.
По данным Минэнерго, возгорание произошло на пересечении омских улиц 2-й Солнечной, Дианова и Волгоградской. Газопровод в месте аварии перекрыт, пожар локализовано.
Известно, что газопровод высокого давления второй категории диаметром 300 мм принадлежит и обслуживается АО «Омскгоргаз», уточняет «Интерфакс».
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