В Омске эвакуирована «красная зона» COVID-больницы из-за пожара

В Омске произошёл пожар в медицинской санитарной части №9, которую переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Пациентов и персонал оперативно эвакуировали в один из соседних корпусов.

По предварительным данным, инцидент случился из-за короткого замыкания в электропроводке холодильника. В результате происшествия пострадавших нет.

Экстренные службы сообщили о ликвидации открытого горения, передает ТАСС. Огонь охватил площадь не более 10 квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусПожарОмск
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