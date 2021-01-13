В Омске эвакуирована «красная зона» COVID-больницы из-за пожара

В Омске произошёл пожар в медицинской санитарной части №9, которую переоборудовали под коронавирусный госпиталь. Пациентов и персонал оперативно эвакуировали в один из соседних корпусов.

По предварительным данным, инцидент случился из-за короткого замыкания в электропроводке холодильника. В результате происшествия пострадавших нет.

Экстренные службы сообщили о ликвидации открытого горения, передает ТАСС. Огонь охватил площадь не более 10 квадратных метров.

