В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8
10 августа 202409:15
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Охотском море. Об этом заявили в главном метеорологическом управлении Японии.
По данным сейсмологов, очаг подземных толчков располагался на глубине 490 км. Максимальная сила землетрясения составила 3 балла по японской семибалльной шкале.
Угрозу цунами на фоне сейсмособытия не объявляли, данных о жертвах или разрушениях нет.
Ранее глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила о землетрясении магнитудой 6,5 в Охотском море близ побережья Сахалина.
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- В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru