В Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали в Охотском море. Об этом заявили в главном метеорологическом управлении Японии.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков располагался на глубине 490 км. Максимальная сила землетрясения составила 3 балла по японской семибалльной шкале.

Угрозу цунами на фоне сейсмособытия не объявляли, данных о жертвах или разрушениях нет.

Ранее глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила о землетрясении магнитудой 6,5 в Охотском море близ побережья Сахалина.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение

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