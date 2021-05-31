В офисном здании Гамбурга прогремел взрыв
31 мая 202109:40
Один человек ранен при взрыве в офисном здании в Гамбурге. ЧП произошло утром в понедельник в районе Бармбек. Здание получило значительные повреждения, передает ТАСС. На верхних этажах произошло обрушение.
Что стало причиной взрыва, пока не ясно. Близлежащая Гамбургер-штрассе в настоящее время перекрыта полицией. На месте взрыва работают спасатели и правоохранители.
Ударную волну почувствовали в двух километрах от места взрыва, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru