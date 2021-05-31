В офисном здании Гамбурга прогремел взрыв

Что стало причиной взрыва, пока не ясно. Близлежащая Гамбургер-штрассе в настоящее время перекрыта полицией. На месте взрыва работают спасатели и правоохранители.

Ударную волну почувствовали в двух километрах от места взрыва, сообщает РЕН ТВ.



