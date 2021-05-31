В офисном здании Гамбурга прогремел взрыв

Один человек ранен при взрыве в офисном здании в Гамбурге. ЧП произошло утром в понедельник в районе Бармбек. Здание получило значительные повреждения, передает ТАСС. На верхних этажах произошло обрушение.

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Что стало причиной взрыва, пока не ясно. Близлежащая Гамбургер-штрассе в настоящее время перекрыта полицией. На месте взрыва работают спасатели и правоохранители.

Ударную волну почувствовали в двух километрах от места взрыва, сообщает РЕН ТВ.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВзрывГермания
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