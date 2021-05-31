Три человека погибли и 11 пострадали в автокатастрофе на Алтае

ДТП произошло около 7 утра по местному времени. На трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус компании «Алтайхлеб», который перевозил рабочих. Водитель легковой Mazda выехал на встречную полосу и ударился в автобус, сообщила RT.

В результате аварии погиб водитель Mazda и двое его пассажиров. Еще 11 рабочих, находившиеся в автобусе, получили травмы. Пять из них — средней тяжести. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, пишут «Известия».

