В одном из кафе в Казахстане прогремел взрыв
В городе Актау на западе Казахстана прогремел взрыв в кафе, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
Произошло полное разрушение строения. Причины взрыва неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.
По информации министерства здравоохраенния Казахстана, Мангистауская область входит в «зеленую зону», то есть с самым низким риском по распространению коронавируса. Таким образом, заведение могло законно работать и принимать посетителей.
Последствия взрыва сняли с дрона. Как оказалось, здание из-за взрыва превратилось в груду обломков. На месте происшествия работают экстренные службы.
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