Следователи установили причину взрыва газа в Набережных Челнах

Следователи установили виновного во взрыве газа в доме в Набережных Челнах, возбуждено дело об убийстве. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану.



«В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры», - указано в сообщении СК.

По предварительным данным, 70-летний владелец квартиры, в которой произошел взрыв, самовольно подключился к системе газоснабжения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

По имеющимся сведениям, в шести разрушенных от взрыва квартирах жили 14 человек. Ранее стало известно о четверых пострадавших от взрыва, из них двое несовершеннолетних.

