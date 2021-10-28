Следователи установили причину взрыва газа в Набережных Челнах
Следователи установили виновного во взрыве газа в доме в Набережных Челнах, возбуждено дело об убийстве. Об этом сообщило следственное управление СК по Татарстану.
«В ходе проведенного осмотра места происшествия следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия владельца квартиры», - указано в сообщении СК.
По предварительным данным, 70-летний владелец квартиры, в которой произошел взрыв, самовольно подключился к системе газоснабжения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
По имеющимся сведениям, в шести разрушенных от взрыва квартирах жили 14 человек. Ранее стало известно о четверых пострадавших от взрыва, из них двое несовершеннолетних.
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