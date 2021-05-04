В одной из московских гостиниц при пожаре погибли три человека
4 мая 202105:03
В гостинице на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщает городское ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03:27. Когда начался пожар, внутри здания находились 305 человек.
В 04:30 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. В огне погибли три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru