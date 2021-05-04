В одной из московских гостиниц при пожаре погибли три человека

В гостинице на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщает городское ГУ МЧС.

При пожаре в жилом доме в Москве погиб один человек

Сообщение о возгорании в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03:27. Когда начался пожар, внутри здания находились 305 человек.

В 04:30 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. В огне погибли три человека.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарыГостиницыМосква
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