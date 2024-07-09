В одной из башен «Москва-Сити» обнаружили тело немецкого топ-менеджера Риттнера

Директор по операционной готовности в ГРК «Черногорская», немецкий топ-менеджер Франк Риттнер был обнаружен мертвым в одной из башен «Москва-Сити». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. Источник издания в правоохранительных органах добавил, что видимых телесных повреждений на теле Риттнера нет