В одной из башен «Москва-Сити» обнаружили тело немецкого топ-менеджера Риттнера

Директор по операционной готовности в ГРК «Черногорская», немецкий топ-менеджер Франк Риттнер был обнаружен мертвым в одной из башен «Москва-Сити». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной его смерти стал сердечный приступ. Источник издания в правоохранительных органах добавил, что видимых телесных повреждений на теле Риттнера нет

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Перед тем как присоединиться к ГРК «Черногорская», Франк Риттнер занимал должность заместителя председателя правления в «Евразийской группе» и работал в руководящей должности в консалтинговой компании PriceWaterCoopers (PwC).

По данным Baza, его коллеги начали беспокоиться, когда он не явился на работу утром. Тело было найдено в его квартире в башне Neva Towers. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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