СМИ: В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова

Сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис был найден мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства указал, что тело мужчины было обнаружено 14 апреля, по данному факту проводится проверка.

«По предварительным данным, смерть 47-летнего Дениса Степанкова не носит криминальный характер», - заключил источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве были найдены мёртвыми экс-заместитель генпрокурора страны Ольга Колинько и её дочь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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