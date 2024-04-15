СМИ: В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова
Сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис был найден мертвым в квартире в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что тело мужчины было обнаружено 14 апреля, по данному факту проводится проверка.
«По предварительным данным, смерть 47-летнего Дениса Степанкова не носит криминальный характер», - заключил источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве были найдены мёртвыми экс-заместитель генпрокурора страны Ольга Колинько и её дочь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru