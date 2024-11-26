В Одинцово задержали наехавшего на женщину с коляской автоблогера

Автоблогер, наехавший в Одинцово на женщину с коляской, пришёл с повинной в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

СМИ: Автоблогер на БМВ сбил женщину с коляской на мероприятии дрифтеров

В ведомстве указали, что 26-летний мужчина признался в том, что ночью 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе города Одинцово совершил наезд на стоящих на обочине граждан.

По словам блогера, он находился за рулём автомобиля BMW и во время дрифта не справился с управлением.

В полиции напомнили, что ранее по факту данного ДТП, в результате которого пострадала женщина 1990 года рождения было возбуждено уголовное дело.

Автоблогер в итоге был задержан.

Ранее водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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