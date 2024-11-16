СМИ: Автоблогер на БМВ сбил женщину с коляской на мероприятии дрифтеров
Автоблогер на БМВ сбил женщину с коляской на мероприятии дрифтеров, передает Telegram-канал Baza.
Машина, выполнявшая круговые маневры на платной дороге в Подмосковье, вылетела за пределы трассы и врезалась в толпу. Пострадавших забрала скорая, женщину госпитализировали с травмами.
За рулем, по предварительным данным, находился Гаджи Гаджиев, известный своей опасной ездой. Ранее он попадал под проверки МВД за лихачество и даже предупреждал подписчиков «не повторять его ошибок».
Ранее пять автомобилей столкнулись в 5-ом тоннеле «Дублер Курортного проспекта» в Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru