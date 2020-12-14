В Одинцове загорелся склад с макулатурой

Складское помещение загорелось в подмосковном Одинцове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

По данным агентства, в расположенном в Транспортном проезде складском помещении хранилась макулатура. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

Данных о погибших и пострадавших нет.

Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, есть угроза распространения огня на соседние производственные здания.

