В Одинцове загорелся склад с макулатурой
14 декабря 202018:27
Складское помещение загорелось в подмосковном Одинцове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
По данным агентства, в расположенном в Транспортном проезде складском помещении хранилась макулатура. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.
Данных о погибших и пострадавших нет.
Однако, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, есть угроза распространения огня на соседние производственные здания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- В Одинцове загорелся склад с макулатурой
- Трамп сообщил о первой прививке от COVID-19, сделанной в США
- В Чувашии задержали членов похитившей более 20 млн рублей хакерской группировки
- Двух россиян приговорили к тюремному заключению за драку на Евро-2016 во Франции
- В гражданский оборот поступило около 320 тысяч доз вакцины «Спутник V»
14 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru