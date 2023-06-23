В OceanGate заявили, что на расследование трагедии с батискафом потребуется время

По его словам, на месте трагедии работают группы специалистов, на сбор данных им могут потребоваться как несколько дней, так и несколько недель и даже месяцев.

«Пройдёт ещё много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло», - заключил Сонлейн.

Ранее американский режиссёр Джеймс Кэмерон, снявший кинокартину «Титаник», заявил, что шокирован сходством крушения лайнера в 1912 году и современной трагедией батискафа «Титан», сообщает RT.

