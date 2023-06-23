В OceanGate заявили, что на расследование трагедии с батискафом потребуется время

Подробности произошедшего с пропавшим в Атлантике батискафом «Титан» вряд ли удастся узнать в скором времени. Об этом телеканалу CNN заявил сооснователь компании OceanGate Expeditions Гильермо Сонлейн.

Профессор из США считает, что пассажиры батискафа «Титан» умерли безболезненно

По его словам, на месте трагедии работают группы специалистов, на сбор данных им могут потребоваться как несколько дней, так и несколько недель и даже месяцев.

«Пройдёт ещё много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло», - заключил Сонлейн.

Ранее американский режиссёр Джеймс Кэмерон, снявший кинокартину «Титаник», заявил, что шокирован сходством крушения лайнера в 1912 году и современной трагедией батискафа «Титан», сообщает RT.

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ФОТО: сайт OceanGate
ТЕГИ:КатастрофаТитаникбатискафПодводная Лодка

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