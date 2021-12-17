В общежитии МИРЭА в Москве задержали сторонника ИГ

Молодого человека задержали в общежитии вуза. Отмечается, что задержанный — гражданин среднеазиатской республики, студент РТУ-МИРЭА. Учащийся столичного вуза «неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете». Кроме того, задержанный распространял материалы, «направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям», и призывал к вооруженной борьбе для установления халифата в Ираке и Сирии, пишет RT.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

