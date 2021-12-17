В общежитии МИРЭА в Москве задержали сторонника ИГ

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пытавшегося завербовать студентов Российского технологического университета МИРЭА в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Подмосковью.

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Молодого человека задержали в общежитии вуза. Отмечается, что задержанный — гражданин среднеазиатской республики, студент РТУ-МИРЭА. Учащийся столичного вуза «неоднократно оправдывал деятельность сторонников международной террористической организации и пропагандировал их идеологию в интернете». Кроме того, задержанный распространял материалы, «направленные на формирование негативного отношения к традиционным формам ислама, а также иным религиям», и призывал к вооруженной борьбе для установления халифата в Ираке и Сирии, пишет RT.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Исламское ГосударствоМоскваФСБ
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