В общежитии МГУ в Москве произошло возгорание

Возгорание произошло в общежитии МГУ в Москве, проводится эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В доме студента МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар на 9-м этаже», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что из окна помещения виден черный дым, пожарные ищут очаг возгорания в 24-этажном здании.

Позже специалисты выяснили, что пожар возник в одной из комнат общежития. Возгорание было ликвидировано.

Ранее на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар, площадь пожара составила 600 кв. м, напоминает «Свободная пресса».

