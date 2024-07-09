В общежитии МГУ в Москве произошло возгорание
Возгорание произошло в общежитии МГУ в Москве, проводится эвакуация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В доме студента МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар на 9-м этаже», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что из окна помещения виден черный дым, пожарные ищут очаг возгорания в 24-этажном здании.
Позже специалисты выяснили, что пожар возник в одной из комнат общежития. Возгорание было ликвидировано.
Ранее на улице Грузинский вал в Москве загорелся ангар, площадь пожара составила 600 кв. м, напоминает «Свободная пресса».
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