В Колумбии девять военных погибли при крушении вертолета Ми-17

Вертолет Ми-17 с военными десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение в штате Боливар в Колумбии, погибли все девять человек, находившиеся на борту. Об этом сообщила армия республики.

«Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь», — отмечается в сообщении вооруженных сил в соцсети Х.

Причина крушения вертолета пока не установлена. На борту находились шесть офицеров и три солдата.

Как сообщил президент Колумбии Густаво Петро, на территории, где произошло ЧП, велись операции против наркоторговцев из «Клана залива». Глава государства выразил соболезнования в связи с трагедией.

Ранее в Эквадоре потерпел крушение вертолет МИ-171Е, перевозивший сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациями, на борту находились восемь человек, напоминает RT.

