В Нью-Йорке ищут стрелка, ранившего в метро 16 человек

В результате стрельбы в нью-йоркском метро ранены 16 человек, при этом их жизни ничего не угрожают, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции города.

Отмечается, что стрельбу устроил темнокожий мужчина, которого до сих пор ищут.

Первый заместитель мэра Нью-Йорка Лоррейн Грило сообщила, что взрывных устройств в поездах метро не обнаружено и данный инцидент не считается террористическим актом.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на станции метро в Бруклине.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаНью-ЙоркСША
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